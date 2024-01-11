Tanıtım filmiyle sosyal medyayı sallayan muhtar adayı: Düşük bütçe ile çektik

ÖSYM yapay zeka kullanımını 'dil sınavlarında' başlatıyor
ÖSYM yapay zeka kullanımını 'dil sınavlarında' başlatıyor
Müjde, %0.99 Faizli Kredi!
Müjde, %0.99 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Dolar tarihi rekorunu kırdı ve ilk kez 30 lirayı aştı!
Dolar tarihi rekorunu kırdı ve ilk kez 30 lirayı aştı!
TCMB'nin 'Yatırımcı Günleri' New York'ta başlayacak
TCMB'nin 'Yatırımcı Günleri' New York'ta başlayacak
CHP'de 242 aday belli oldu... İşte tam liste
CHP'de 242 aday belli oldu... İşte tam liste
Sanayide doktoralı çalışan istihdamı artırılacak
Sanayide doktoralı çalışan istihdamı artırılacak
Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları yükselişe geçti
Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları yükselişe geçti
AK Parti'nin 'Emekli Torbası' Ocak'ın 3'üncü haftası Meclis'e sunulabilir
AK Parti'nin 'Emekli Torbası' Ocak'ın 3'üncü haftası Meclis'e sunulabilir
Bakan Şimşek valilere seslendi, 'Harcamalara ve tasarrufa dikkat edin'
Bakan Şimşek valilere seslendi, 'Harcamalara ve tasarrufa dikkat edin'
Saldırgan Ayasofya'ya da provokasyon için gitmiş
Saldırgan Ayasofya'ya da provokasyon için gitmiş
MSB ve MEB arasındaki protokol ile 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı
MSB ve MEB arasındaki protokol ile 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı
Bakan Yumaklı açıkladı: Limon soslarının satışı yasaklanacak
Bakan Yumaklı açıkladı: Limon soslarının satışı yasaklanacak
CHP 5 belediye başkan adayını açıkladı
CHP 5 belediye başkan adayını açıkladı
İki ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
İki ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Erdoğan: Sandığa gölge düşmesine izin vermeyeceğiz
Erdoğan: Sandığa gölge düşmesine izin vermeyeceğiz
BTK Başkanının, internet yayınlarından içerik çıkarılması yetkisine iptal
BTK Başkanının, internet yayınlarından içerik çıkarılması yetkisine iptal
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam olacak mı?
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam olacak mı?
Rektörden 'randevu' itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum
Rektörden 'randevu' itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum
MHP, 55 belediye başkan adayını açıkladı
MHP, 55 belediye başkan adayını açıkladı
Erdoğan'dan 'mesajlaşma programı' uyarısı: Bilgi, belge paylaşımı zaafiyet oluşturuyor
Erdoğan'dan 'mesajlaşma programı' uyarısı: Bilgi, belge paylaşımı zaafiyet oluşturuyor
Rekabet Kurulundan META'ya günlük 4,8 milyon lira veri güvenliği cezası
Rekabet Kurulundan META'ya günlük 4,8 milyon lira veri güvenliği cezası
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
Bahçeli: Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılmalı
Bahçeli: Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılmalı
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı
Cezaevi aracı devrildi 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı
Cezaevi aracı devrildi 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı
En büyük iki Eğitim sendikasından 'öğretmenlerin aşağılanmasına' tepki
En büyük iki Eğitim sendikasından 'öğretmenlerin aşağılanmasına' tepki
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak
Bakan Şimşek: Kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapıldı
Bakan Şimşek: Kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapıldı
Kasımda işsizlik yüzde 9'a yükseldi
Kasımda işsizlik yüzde 9'a yükseldi
Aile Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması
Aile Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması
Ana sayfaHaberler Yaşam

Tanıtım filmiyle sosyal medyayı sallayan muhtar adayı: Düşük bütçe ile çektik

Ankara'da muhtarlık yarışına katılan Mustafa Samsun, düşük bir bütçe ile çektiği tanıtım filmi ile sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 10:30, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:31
Yazdır
Tanıtım filmiyle sosyal medyayı sallayan muhtar adayı: Düşük bütçe ile çektik

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken muhtar adayları da seçim çalışmalarına başladı. Aslen Yozgatlı olan 38 yaşındaki Mustafa Samsun da ikamet ettiği Ankara'nın Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde muhtar adayı olarak, çalışmalarına başladı. Muhtar adaylığını duyurmak ve kendini tanıtmak için düşük bir bütçe ile çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan Mustafa Samsun, milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi. Samsun'un videodaki doğal halleri ve kullandığı efektler insanlar tarafından büyük beğeni topladı.

Paylaştığı videonun bu kadar patlayacağını düşünmediğini ifade eden Mustafa Samsun, "Fenomen olacağımı tahmin etmiyordum. Biz videoyu maddi imkanlarımız düşük olduğu için az bir bütçe ile çekmiştik. İnşaat işi ile uğraşıyorum. Taşeronluk yapıyorum inşaatlarda" ifadelerini kullandı.

"Cuma pazarımızda kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini satabilmeleri için onlara da alan tahsis edeceğim"

Mahallesinde çok eksik olduğunu dile getiren Samsun, "Sağlık ocağımız yetersiz, çok küçük. Parklarımızda güvenlik sıkıntısı var, güvenlik kamerası yok. Parklarımızın etrafında tel örgü yok. Tel örgü çektireceğim. Cuma pazarımızda kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini satabilmeleri için onlara da alan tahsis edeceğim. Otobüs sıkıntısı, ulaşım sıkıntısı var. Kazanırsak bu sıkıntıları çözmeye çalışacağız inşallah" dedi.

Videonun sosyal medyaya düştüğünü gördüğünde çok heyecanlandığını ifade eden Samsun, "İyi yorum yapan da vardı, kötü yorum yapan da. Hepsinden de Allah razı olsun. Hepsi de kardeşimizdir" diye konuştu.

"Çok hoşuma gitti sağ olsunlar"

Videoya yapılan olumlu ve olumsuz yorumlara değinen Samsun, "Desteğimiz seninle, muhtarımızın kazanmasını istiyoruz, saf, temiz, dürüst gibi güzel yorumları okudum. Çok hoşuma gitti sağ olsunlar. Kötü yorumların olmasını istemezdim. Çok da kötü yorum yapan yoktu ama elbiseme takılanlar oldu, bana takılanlar oldu" dedi.

Bu süreçte eşinden, ailesinden ve akrabalarından destek aldığını belirten Samsun, "İnsanların tanıtım videomda gördükleri doğallığım gibi muhtar olduğumda da aynı şekilde devam edeceğim. Bizim özümüz aynı, sıkıntı yok bizde. Mahallemi yöneteceğim. Bu işi kavrarım ben. Tanıtım filmimde gördüğünüz sempatim ile mahallemi yönetmeye talibim" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber