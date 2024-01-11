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İBB Arıtma Tesisi'nde korkunç cinayet: Ters baktın dedi, sırtından bıçakladı

Kemerburgaz'da bulunan İBB Arıtma Tesisi'nde çalışan bir şahıs, neden ters baktın tartışmasında Beyoğlu Belediyesi temizlik personelini sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Olayın hemen sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 10:33, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:34
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İBB Arıtma Tesisi'nde korkunç cinayet: Ters baktın dedi, sırtından bıçakladı

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Eski Kemerburgaz Yolu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tesiste çalışan İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçepe arasında "neden ters ters bakıyorsun" tartışması çıktı. Tartışma, küfürleşme olması üzerine aralarında kavgaya dönüştü.

"Neden ters ters bakıyorsun" kavgasında bıçakladı

Kavgada bıçak çeken Erdal Y., Karaçepe'yi sırtından bıçakladı. Bıçaklama sonucu kanlar içerisinde kalan Karaçepe yere düştü. Ağır yaralanan adam için tesis çalışanları polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesinde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Serdal Karaçepe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis katil zanlısını gözaltına aldı

Olayın ardından polis ekipleri, katil zanlısı Erdal Y.'yi olayda kullandığı bıçağa da el koyarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Karaçepe ifadesinde aralarında önceden husumet olduğu ve tesiste denk gelince ters bakma yüzünden tartışma çıktığını ve kavga sonucu bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapılan Erdal Y., adliyeye sevk edildi. Öte yandan katil zanlısı Erdal Y.'nin "uyuşturucu madde kullanmak" gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

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