Kocaeli'de poşette bulunan altınlar sahibine teslim edildi

Çayırova ilçesi Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde yürüyen Şentürk Daşdemir (59), yol kenarındaki ağaçların arasında bir poşet fark etti.

Poşette 19 çeyrek, 1 reşat altını ve ziynet eşyası olduğunu gören Daşdemir, kardeşinin marketine giderek yardım istedi.

Daşdemir ve kardeşi, Çayırova Belediyesiyle iletişime geçti.

Daşdemir'in beyanı üzerine yapılan araştırma sonucu altınların sahibi olduğu belirlenen Hakan Pak'a (28) durum bildirilerek belediyeye çağırıldı.

Belediye personeline teşekkür eden Pak, altınları bulan Daşdemir'e de çeyrek altın verdi.

Şentürk Daşdemir, altınları belediye aracılığıyla sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Hakan Pak da altınların kaybolmasının ardından karakola ve belediyeye başvuruda bulunduklarını aktararak, "Çok mutluyum. Bulandan ve getirenden de Allah razı olsun. Kimsenin başına böyle bir durum gelmesin. Abi de iyi niyetliymiş, Allah razı olsun. Herkesin karşısına böyle iyi insanlar çıkar inşallah." ifadelerini kullandı.