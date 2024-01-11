Rekor kıran dolar günü 29,99 TL'den kapattı
Güne yükseliş ile başlayarak tarihinin en yüksek seviyesine çıkan dolar, günü 29,99 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 18:02, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 18:02
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,9700
|29,9710
|29,9970
|29,9980
|Avro
|32,8190
|32,8200
|32,8560
|32,8570
|Sterlin
|38,1170
|38,2340
|38,0730
|38,1800
|İsviçre Frangı
|35,0850
|35,2600
|35,0720
|35,2470
|ANKARA
|ABD Doları
|29,9400
|30,0200
|29,9670
|30,0470
|Avro
|32,7790
|32,8590
|32,8160
|32,8960
|Sterlin
|38,0570
|38,2670
|38,0130
|38,2230