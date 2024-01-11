Rekor kıran dolar günü 29,99 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,9700 29,9710 29,9970 29,9980 Avro 32,8190 32,8200 32,8560 32,8570 Sterlin 38,1170 38,2340 38,0730 38,1800 İsviçre Frangı 35,0850 35,2600 35,0720 35,2470 ANKARA ABD Doları 29,9400 30,0200 29,9670 30,0470 Avro 32,7790 32,8590 32,8160 32,8960 Sterlin 38,0570 38,2670 38,0130 38,2230