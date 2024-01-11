Yurt dışına kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu 10 terörist yakalandı
Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 10 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 11:03, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 11:19
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 2 günde gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında 1'i terör örgütü PKK, 9'u FETÖ üyesi 10 şüpheli yakalandı.
Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.