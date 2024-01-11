'Soykırım' davası için avukatlar Uluslararası Adalet Divanı binasına giriş yaptı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı ve bugün ihtiyati tedbir talebine ilişkin duruşmaların başlayacağı "soykırım" davası için avukatlar, Hollanda'nın Lahey kentindeki ICJ binasına giriş yaptı.

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