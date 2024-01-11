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Erdoğan, Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 18:55, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 19:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, bir saat sürdü.

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