'Görme engelli vatandaşlarımıza kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası programına katıldı. Altındağ Belediyesi Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, görme engelli vatandaşların sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar vurgulandı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Göktaş, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nı kutlayarak, bu haftayı engellilerin günlük mücadelelerini anlamak ve bu konuda farkındalık sağlamak adına çok önemsediğini belirtti. Beyaz Baston Haftası'nın görme engelli bireyler için önemli bir sembol ve yaşamlarını kolaylaştıran bir araç olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Beyaz Baston'un geçmişi bundan 102 yıl öncesine dayanmaktadır. İngiltere'de geçirdiği kaza sebebiyle görme kabiliyetini kaybeden fotoğrafçı James Biggs'in sürücüler tarafından daha net görülebilmek amacıyla bastonunu beyaza boyamasıyla başlar. Avrupa'da görme engelli bireylerin katıldığı ulusal beyaz baston hareketinden sonra da bir bağımsızlık sembolüne dönüşmüştür" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 2020 yılının 'Erişilebilirlik Yılı' ilan edilmesiyle farkındalık çalışmaları hızlandı"

Bakan Göktaş, engellilerin yaşamlarına katkıda bulunmak için her zaman empati ile onların yanlarında durmanın ve onlara destek olmanın toplumsal farkındalığı artırmak adına önemli olduğuna vurgu yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 2020 yılının 'Erişilebilirlik Yılı' ilan edilmesiyle farkındalık alanındaki çalışmalar daha da hızlandı. Erişilebilirlikle engelli bireylerin toplumsal yaşamın gerektirdiği tüm alanlara daha kolay ve aktif bir şekilde katılımı amaçlanıyor. Bu çerçevede binaların, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, ulaşım araçlarının engelliler için ulaşılabilir ve güvenli olması önemli" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin dört bir yanından gelen görme engelli bireylerimizi hayata hazırlıyoruz"

Bakanlık olarak görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler üretmek için çalıştıklarını söyleyen Göktaş, eğitim, istihdam, sağlık ve diğer önemli alanlardaki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sosyal politikalar geliştirdiklerini aktardı. Görme engelli bireylerin topluma katılımlarını sağlamayı ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Göktaş, "İstanbul ve Ankara'da bulunan Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezimizle Türkiye'nin dört bir yanından gelen görme engelli bireylerimizi hayata hazırlıyoruz. Görme engelli vatandaşlarımıza evde bakım yardımının yanı sıra kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz. Bu sayede bugüne kadar binlerce görme engelli vatandaşımız çalışma arkadaşımız oldu" dedi.

Teknolojinin ve dijitalleşmenin getirdiği farklı imkanları da hizmete sunmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Göktaş, Rehber Köpekler Derneği'yle imzaladıkları iş birliği protokolü ile görme engelli bireylerin toplum içinde bağımsız ve güvenli hareket etmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını aktardı. Göktaş, protokol çerçevesinde İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkez'inde rehber köpekler yetiştirilmeye başlandığını belirtti.

"Her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise belediye olarak engellerin her zaman aşılabilir olduğuna inandıklarını söyleyerek, "Belediye ve iş hizmetlerimizi de bu anlayış doğrultusunda gerçekleştirme gayreti içerisindeyiz. Altındağ'da göreve geldiğimiz ilk günden itibaren mesaimizin büyük bir bölümünü engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için ayırdık. Göreve gelir gelmez ilk yaptığımız proje engelliler okulumuzun bahçesine engelsiz bir park yapmak olmuştur. Bunların yanında akülü araç şarj istasyonları, engelsiz destek merkezimiz, ücretsiz e-KPSS kurslarımız ve engelsiz spor merkezimiz gibi çalışmalarla her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a hediye takdiminde bulundu.