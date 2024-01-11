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Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!

MSB kaynakları: "Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlanmıştır. Emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır."

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 13:02, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 13:22
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Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasındaki Üçlü Girişim'e yeni üyelerin de katılacağı ve Montrö'nün tehlikeye düşebileceğine dair iddialara cevap veren kaynaklar, İstanbul'da imzalanan mutabakat ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Blacksea) Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla kıyıdaş ülkelerin kurduğu bir mayın temizleme grubudur. Bu organizasyon Karadeniz sahildar ülkelerinin organizasyonudur.

İmzalanan mutabakata göre, organizasyon yapısı içerisinde üç ülkenin deniz kuvvetleri komutanlarından oluşan bir komite yılda iki defa toplanacaktır. Bu komite görev grubunun faaliyetleri ve uygun şartlar oluştuğunda, savaşın bitmesini müteakip katılacak ülkelerin belirlenmesi ve kabul edilmesi konularında oy birliğiyle karar alacaktır."

Kıyıdaş olmayan müttefiklerin bu organizasyona katkı beklentilerinin değerli olduğunu ancak oluşturulan bu inisiyatifin sadece üç kıyıdaş müttefik ülke gemilerine açık olacağını belirten kaynaklar, şöyle devam etti:

"Karadeniz'e kıyıdaş diğer ülkelerin mutabık kalınan ve belli alanlardaki katkıları zaman içinde ve şartlar oluştuğunda yine üç ülkenin oybirliğiyle gerçekleşebilir. Montrö kurallarının uygulatılması titizlikle sağlanmaktadır. Karadeniz'de istikrarın teminatı Montrö Sözleşmesi'dir. İngiltere'nin Ukrayna'ya sattığı mayın avlama gemileri, savaş bitmeden Karadeniz'e giremez. İngiltere'ye bu durum daha önce bildirildi ve kendilerinin de bu konuda şu an için bir talebi yoktur. MCM Blacksea kapsamında her ülkeden birer mayın avlama gemisi ve bir komuta kontrol gemisi olmak üzere toplam 4 gemi Karadeniz'de görev yapacaktır."

Tuzla Piyade Okulu

Bakanlık kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olayla ilgili Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanıp toplanmadığına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu ocak ayı ikinci yarısında toplanacak olup, inceleme ve araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyuyla paylaşılacaktır."

TCG İSTANBUL, TCG DERYA ve TCG ARİF EKMEKÇİ gemilerinin teslim tarihi

TCG İSTANBUL firkateyni, denizde ikmal gemisi TCG DERYA ve denizde akaryakıt gemisi TCG ARİF EKMEKÇİ gemilerinin 19 Ocak'ta Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine MSB kaynakları şunları kaydetti:

"MİLGEM Beşinci Gemi Tedariki Projesi kapsamında TGM İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen TCG İSTANBUL firkateyninin halihazırda deniz kabul testi faaliyetlerine devam edilmektedir. Proje faaliyetlerinde gelinen durum itibarıyla TCG İSTANBUL firkateyninin yanı sıra denizde ikmal muhabere gemisi TCG DERYA, denizde akaryakıt gemisi TCG ARİF EKMEKÇİ ve Marlin İDA'nın ocak ayı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanmaktadır."

Türk savaş uçaklarının İdlib üzerinde uçtuğuna dair haberler

Bakanlık kaynakları, Türk savaş uçaklarının birkaç gün önce İdlib üzerinde uçuş gerçekleştirdiğine dair haberlere ilişkin olarak şunları söyledi:

"7 Ocak 2024'te İdlib'deki üs bölgelerimizi tehdit edebilecek ve milliyeti belirlenemeyen insansız hava aracı tespit edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından derhal önleme ve engelleme yapılmıştır. Suriye sınırındaki faaliyetler Rusya Federasyonu ile yakın koordinasyon içerisinde yürütülmektedir."

Askeri personelin akıllı telefon kullanımına ilişkin tedbirler

Operasyon bölgelerinde akıllı telefon kullanımına ilişkin ne tür tedbirler alındığına ilişkin soru üzerine MSB kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili emir yayınlanmıştır. Bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat ve operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."

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