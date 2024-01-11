MSB'den bedelli askerlik açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında, bedelli askerliğin detayları paylaşıldı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 13:08, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 13:54
Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiği ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığı hatırlatıldı.
Başvurular başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu.
08 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuruları başladı.