Terör örgütü DEAŞ'a 16 ilde operasyon: 70 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 9 Ocak'ta başlayan Kahramanlar-40 Operasyonlarının tamamlandığını açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 70 şüpheli şahıs yakalandı.

1️6️ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-40" Operasyonlarında 7️0️ şüpheli şahıs yakalandı❗



Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün. pic.twitter.com/91yMgFgWTs Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 11, 2024

Operasyonlarda yapılan aramalarda, çok miktarda para, çok sayıda Hawala dekontu, Hawala kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." dedi.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyon düzenlediklerini ifade eden Yerlikaya, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.