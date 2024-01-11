Bakan Koca: Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artış görülen üst solunun yolu enfeksiyonlarına karşı vatandaşı uyardı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda risk grubundaki kişilere seslenerek "Söz konusu gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde artan grip salgınına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda sosyal medya hesabından uyardı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının, grip, nezle gibi şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz. Çoğu virüs kaynaklı olan rahatsızlıklar, istirahat ve semptomatik tedavi ile iyileşiyor. Fakat bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde söz konusu gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır.