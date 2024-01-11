Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
%0 Faizli 20.000 TL Taksitli Avans!
%0 Faizli 20.000 TL Taksitli Avans!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
İş kanunu temelden değişiyor
İş kanunu temelden değişiyor
'6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu' iddiasına yanıt
'6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu' iddiasına yanıt
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak
Bakan Koca: Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz!
Bakan Koca: Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz!
O uygulama ikinci elde fiyat artışına darbe vurdu
O uygulama ikinci elde fiyat artışına darbe vurdu
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!
Firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
'Görme engelli vatandaşlarımıza kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz'
'Görme engelli vatandaşlarımıza kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz'
ÖSYM yapay zeka kullanımını 'dil sınavlarında' başlatıyor
ÖSYM yapay zeka kullanımını 'dil sınavlarında' başlatıyor
Dolar tarihi rekorunu kırdı ve ilk kez 30 lirayı aştı!
Dolar tarihi rekorunu kırdı ve ilk kez 30 lirayı aştı!
TCMB'nin 'Yatırımcı Günleri' New York'ta başlayacak
TCMB'nin 'Yatırımcı Günleri' New York'ta başlayacak
Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları yükselişe geçti
Yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatları yükselişe geçti
CHP'de 242 aday belli oldu... İşte tam liste
CHP'de 242 aday belli oldu... İşte tam liste
Sanayide doktoralı çalışan istihdamı artırılacak
Sanayide doktoralı çalışan istihdamı artırılacak
AK Parti'nin 'Emekli Torbası' Ocak'ın 3'üncü haftası Meclis'e sunulabilir
AK Parti'nin 'Emekli Torbası' Ocak'ın 3'üncü haftası Meclis'e sunulabilir
Bakan Şimşek valilere seslendi, 'Harcamalara ve tasarrufa dikkat edin'
Bakan Şimşek valilere seslendi, 'Harcamalara ve tasarrufa dikkat edin'
Saldırgan Ayasofya'ya da provokasyon için gitmiş
Saldırgan Ayasofya'ya da provokasyon için gitmiş
MSB ve MEB arasındaki protokol ile 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı
MSB ve MEB arasındaki protokol ile 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı
Bakan Yumaklı açıkladı: Limon soslarının satışı yasaklanacak
Bakan Yumaklı açıkladı: Limon soslarının satışı yasaklanacak
CHP 5 belediye başkan adayını açıkladı
CHP 5 belediye başkan adayını açıkladı
İki ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
İki ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Erdoğan: Sandığa gölge düşmesine izin vermeyeceğiz
Erdoğan: Sandığa gölge düşmesine izin vermeyeceğiz
BTK Başkanının, internet yayınlarından içerik çıkarılması yetkisine iptal
BTK Başkanının, internet yayınlarından içerik çıkarılması yetkisine iptal
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam olacak mı?
AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam olacak mı?
Rektörden 'randevu' itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum
Rektörden 'randevu' itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu' iddiasına yanıt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu" iddiasının küresel bazı gündemler de fırsat bilinerek yeniden dolaşıma sokulmak istendiğini belirterek, "Odağında çocukların olduğu bu dezenformasyon çabasına tekrar girişilmesini, çocuklarımızın bu kirli siyasete alet edilmesini en güçlü şekilde kınıyorum. 1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 15:28, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 15:37
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bakan Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katıldığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nın açılışında, sosyal medyada yer alan "6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu" iddiasına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

6 Şubat felaketinin yıl dönümü yaklaşırken deprem döneminde sıkça maruz kaldıkları art niyetli haberlerle tekrar karşılaşmaya başladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Felaketin ilk anlarından itibaren devletimizi aciz göstermek isteyen kötü niyetli bazı çevreler yalan haber üreterek kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktan hiç vazgeçmediler. Bugün aynı çevrelerin küresel bazı gündemleri de fırsat bilerek aynı kaos arayışına tekrar girdiklerini üzülerek görüyoruz. Depremde yakınlarını kaybeden çocuklarla ilgili bilgileri felaketin ilk günlerinden itibaren en şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşmaya büyük özen gösterdik."

Üretilen yalanlara karşı doğru bilgiyi paylaşmaya devam ettiklerini, yöneltilen soruları defalarca yanıtladıklarını dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Tüm bunlar kamuoyunun malumuyken odağında çocukların olduğu bu dezenformasyon çabasına tekrar girişilmesini, çocuklarımızın bu kirli siyasete alet edilmesini en güçlü şekilde kınıyorum. 1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum. Bu çocukların kimlik tespitleri devletin ilgili birimleri ile çok titizlikle yapıldı. Bir tanesinin dahi kayıp olması durumunun söz konusu olmadığının bir kez daha altını çiziyorum. Bu durum kendi akrabalarını, arkadaşlarını evlerini kaybetmişken gece gündüz demeden mesai yapan çalışma arkadaşlarımızın fedakarlıklarının da hiçe sayılmasıdır ve büyük bir haksızlıktır. Tüm bunları göz önüne alarak yasal haklarımızı kullanacağımızı ve sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber