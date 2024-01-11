Ankara'da 3 bin 730 tarihi eser ele geçirildi
Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 bin 730 tarihi eser niteliğinde obje ve 63 sikke ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 16:04, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:39
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce Etimesgut ve Sincan'da belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 bin 730 tarihi eser niteliğinde obje ve 63 sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.