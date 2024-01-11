Eskişehir'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Ekipler, "FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlünün, Tepebaşı ilçesine geleceği bilgisine ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü üyelerinin ve terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net