Tedavi için gittiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı

Vücudundaki kesikler nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat eden S.M, çıkan tartışmada sağlıkçıların görevini yapmasına engel oldu.

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