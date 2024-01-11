Tedavi için gittiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı
Karabük'te tedavi için gittiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 17:31, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 19:08
Vücudundaki kesikler nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat eden S.M, çıkan tartışmada sağlıkçıların görevini yapmasına engel oldu.
Sağlık personeline bağırmaya başlayan S.M, hastanenin güvenlik görevlilerince uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan S.M'nin saldırgan hareketlerde bulunması üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce gözaltına alınan S.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.