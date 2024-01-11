Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan bir iş yerinin alt katındaki ofise yabancı kişilerin giriş çıkış yaptığı, içeri giren kişilerin kartlı güvenlik sistemiyle kontrol edilerek içeri alındığı tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen "Sibergöz-13" operasyonunda şüphelilerin yurt dışı bağlantılı örgütler ile forex yatırım vaadiyle dolandırıcılığı yaptığı belirlendiğini aktardı.

Operasyonda 8'i Türk vatandaşı, 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramalarda; 103 adet PC ve bağlı çok sayıda monitör, 200 adet telefon, 3 adet ruhsatsız tabanca, 50 bin dolar döviz ve 178 bin TL, çok sayıda dijital ve yazılı doküman materyal ile İngilizce olarak hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu formlara el konuldu.

"Halkımızın huzurunu kaçıranlara göz açtırmayacağız"

Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın huzurunu kaçıranlara, milletimizin parasına göz dikenlere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Halkımızın huzurunu kaçıranlara göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim etmeye kararlıyız."