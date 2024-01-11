İnşaat halindeki binaya güvenlik filesi takarken düşen işçi öldü
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde inşaat halindeki binanın 15. katına güvenlik filesi takarken düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 20:56, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 20:57
Özgür Yılmaz (33), Akdeniz Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın 15. katına güvenlik filesi taktığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
Yılmaz'ın düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yılmaz'ın cenazesi, işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.