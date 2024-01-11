Bir il ve iki ilçede eğitime kar tatili

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kaymakamlık, ilçede okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim ile Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde eğitime kar engeli

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildiği açıklandı.

Yedisu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan aşırı kar yağışı, don ve buzlanmadan dolayı 12 Ocak Cuma günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ayrıca Kürdan ve Döşengi okullarında 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.