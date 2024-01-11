Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, enerjide desteğin süreceğini belirterek, "Enerjide devlet desteğimiz geçen yıl 282 milyar lira oldu" dedi.

Bayraktar, doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağı sorularını da şöyle cevapladı:

"Şu anda doğal gazda gözüken herhangi bir zam yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz."