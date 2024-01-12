Külliye'de emekli zammını görüştüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Beştepe'de bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede; ittifak görüşmeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, emeklilere verilecek maaş zammı ve Meclis gündemi ele alındı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin hangi ilçelerde ortak aday çıkarılacağı, belediye meclis üyeliklerinde ittifakın nasıl şekilleneceği konusunda fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Erdoğan ve Bahçeli'nin yeni Anayasa sürecini de değerlendirdiği ifade edildi. İki lider en son kasım ayında bir araya gelmişti.

Öte yandan, Erdoğan, Devlet Bahçeli'den sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmede cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin Yargıtay'dan gönderilen kararın Meclis süreci ile ilgili de değerlendirme yapıldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında Kurtulmuş'tan bilgi aldığı ifade edildi.

EMRAH ÖZCAN