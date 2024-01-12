Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin (49) Onikişubat ilçesinde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

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