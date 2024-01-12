Gökçek: Erdal Beşikoğlu, meyhane ruhsatları için aday yapıldı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Erdal Beşikoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili iddialarda bulundu. Gökçek "Erdal Beşikoğlu, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın alkol masası arkadaşıdır. Çayyoluna rakip statüde Bağlıca'da alkollü mekanlara ruhsat verilmesini sağlamak için aday yapıldı" dedi.

Mansur Yavaş'ın Etimesgut adayının Mesut Özaslan olduğunu iddia eden Melih Gökçek "Mansur Yavaş, Özaslan'ı CHP Etimesgut'a aday yapmazsa büyükşehir adaylığından çekilmekle tehdit etmişti. Özgür ve Veli Ağbaba tehditi takmadı ve Erdal Beşikoğlu'nun adaylığı ilan etti. Mansur ilk tehtidi tutturamayınca Özgür'e; "Beni kamuoyunda perişan ettiniz. Benim sözüm yayıldı. Arkadaş hiç olmasa Mesut Özarslan'ı Mamak'a aday yapın, işi telafi edelim" dedi. Özgür; "Mesut Özaslanı 1. sıradan Etimesgut büyükşehir meclis üyesi yapalım, zaten arkadaşlar Etimesgut büyükşehir meclis üyesi Ertan Işık'ı istemiyor, Mesut büyükşehir'de sağ kolunuz olur" diye karşı teklifte bulundu. Mamak ve Etimesgut pazarlığı devam ediyor. Bugün yarın bir netice çıkabilir." dedi