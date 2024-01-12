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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kaybederek 7.830,23 puana geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 13:30, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 13:31
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,72 puan azalışla 7.830,23 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,18 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), dün ABD'nin New York kentindeki JPMorgan Chase genel merkezinde ilkini gerçekleştirdiği "Yatırımcı Günü" etkinliğinde konuşan TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, dezenflasyona ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirterek "Dezenflasyon patikası; sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız." dedi.

Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci katıldı.

Öte yandan, TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.820 ve 7.750 puanın destek, 7.910 ve 8.060 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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