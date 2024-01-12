İstanbul'a 'kar' ve 'gizli buzlanma' uyarısı

Kentte sıcaklıkların, 16-25 Ocak tarihlerinde mevsim normallerinde veya mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek kesimlerde ise hafif kar yağışı görülecek. Yağışlar, akşam saatlerinden itibaren ise hafif kar şeklinde etkili olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin tahminlerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren, kent merkezinde karla karışık yağmur yağacak.

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