Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere fiyat veriyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) zam oranını beğenmeyen taksiciler kendi zamlarını kendi yaptı. Yakalanılması durumunda 4 bin lira ceza olmasına rağmen bazı taksiciler müşteri alırken taksimetre açmak istemiyor. Müşteri ile gidecekleri mesafeyi sorarak kafadan fiyat veriyorlar. Müşteri sorduğunda ise 'güncelleme yapılmadı', 'arızalı' gibi bahaneler üretiyorlar. "İlla taksimetre açacaksın" diyenleri de taksiye almıyorlar. Konuyla ilgili Cimer ve tüketici bloglarına taksimetre şikayetleri yağıyor. Peki bu şekilde ne kazanıyorlar? Örneğin; 10 kilometrelik mesafe taksimetre açılsa 200-220 lira tutarken, açmadan 300-350 lira fiyat veriyorlar. Özellikle havalimanlarında bu sıkça görülüyor. Ayrıca taksimetre açmayan şoför, plaka veya araç sahibine de daha az ödeme yapıyor. Kısacası taksici kendi zammını kendisi yapmış oluyor.

72 BİN TAKSİ ŞİKAYET EDİLDİ

2023 yılında taksicilerle ilgili; 'yol ve yolcu seçme', 'trafik kuralı ihlali', 'fazla ücret alınması' ve 'taksimetre açmama' başta olmak üzere 71 bin 958 şikayette bulunuldu. Yapılan şikayet başvurularının incelenmesi ve denetimler sonucunda 58 bin 681 taksi ve sürücüye, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) maddeleri kapsamında puan düşümü, şoför kartının askıya alınması ve ruhsatın askıya alınması gibi çeşitli yaptırımlar uygulandı. Taksilere ve sürücülere trafik kuralı ihlalinden 11 bin 562, emniyet kemeri takmamaktan 3 bin 662, kayıtsız şoför çalıştırmaktan 2 bin 366, ruhsatsız çalışmaktan 2 bin 70, turizm imajı eksikliğinden 1.450, şoför kartı olmamasından 1.408, araç içinde sigara içilmesinden 1.181, taksimetre açılmamasından 1.166, yolcu mağduriyetinden 934, renkli camdan 830, gürültülü araçtan 789 ve diğer nedenlerden de 12 bin 190 yaptırım uygulandı.

İNDİ-BİNDİ 90 TL OLDU

UKOME ocak ayı toplantısından, taksi, servis ve toplu ulaşıma zam kararı çıktı. Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 28,09 zamla 19,17 liradan 24,55 liraya yükseldi. Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 13,75 liradan 17,61 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 152,73 liradan 195,63 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 70 liradan 90 liraya çıktı. Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi. Ancak taksi sürücüleri yapılan zammı az buldu. Toplantı sonrası UKOME binasına taşlı saldırı yapıldı, taksiciler ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Bazı sürücü grupları sosyal medyadan örgütlenerek yeni zam yapılması gerektiğini aksi takdirde kontak kapatacaklarını belirten paylaşımlarda bulundu.

KAAN ZENGİNLİ