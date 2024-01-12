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Dolar/TL 30,09 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,0910 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 11:13, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:14
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Dolar/TL 30,09 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 29,9972'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 30,0910'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 33,0020'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,3880'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 102,4 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin yanı sıra Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin küresel piyasalarda oynaklığı artırdığını ifade etti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artışla beklentileri aştı.

Analistler, enflasyonun sıcaklığını korumasının, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin beklenenden daha geç başlayabileceğine işaret ettiğini ancak söz konusu verilerin Bankanın faiz indirimine ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını belirtti.

Para piyasalarında, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında yüzde 68 ihtimalle faiz indirimlerine başlanacağı fiyatlanmaya devam ediliyor.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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