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İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı

Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçen yıl 1 milyon 881 bin 97 adet olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 11:20, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:37
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İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı

2022'de 1 milyon 811 bin 498 aracın satıldığı ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında, satış sayısı 2023'te 1 milyon 881 bin 97 oldu. Böylece satışlarda yıllık bazda yaklaşık yüzde 4 artış gerçekleşti.

2023 yılında 4 milyon 151 bin 644 ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 45'i satıldı.

En çok satışın gerçekleştiği ilk 32 markanın 253 modeline ilişkin 1 milyon 435 bin 969 ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, 2023'ün Eylül ayından itibaren fiyatlar her ay düşmesine rağmen ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatlar geçen yıl yüzde 30,29 arttı.

Satışlarda otomobilin payı yüzde 81

2022 yılında "sport segment" araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 0,49 iken, 2023'te yüzde 0,57'ye ulaştı. Bu segmenti B,C,D ve E SUV segment araçlar, kısaca SUV segmenti izledi.

2022'de tüm SUV segmenti araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 14,81 iken, 2023'te yüzde 15,91 oldu.

Toplam satışlarda otomobillerin payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak hesaplandı.

- Geçen ay fiyatlar geriledi

Diğer yandan, aylık bazda değerlendirildiğinde, 2023 yılının Aralık ayında çevrim içi mecralarda 377 bin 638 kurumsal ilan yayınlandı. Bu taşıtların 168 bin 421'i satıldı.

Aralık ayında fiyatlar, bir önceki aya göre ortalama yüzde 4,12 geriledi.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlara bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar, "satış" olarak kabul ediliyor.

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