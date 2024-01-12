Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğu bu yıl 600 bin kilometreye çıkarılacak

Okullarda karne öncesi 'kış şenliği' etkinlikleri düzenlenecek
Okullarda karne öncesi 'kış şenliği' etkinlikleri düzenlenecek
İstanbul İtfaiyesinde 'rüşvet' soruşturması: 18 gözaltı
İstanbul İtfaiyesinde 'rüşvet' soruşturması: 18 gözaltı
İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı
İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı
Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere fiyat veriyorlar
Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere fiyat veriyorlar
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Bakan Şimşek: Sosyal medyadan para kazananlar hakkında çalışma başlatıldı
Bakan Şimşek: Sosyal medyadan para kazananlar hakkında çalışma başlatıldı
Dışarıda yemek tüketenlerin sayısı 6 ayda yüzde 20 düştü
Dışarıda yemek tüketenlerin sayısı 6 ayda yüzde 20 düştü
Emekli zammı haftaya Meclis'te
Emekli zammı haftaya Meclis'te
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
Bir il ve iki ilçede eğitime kar tatili
Bir il ve iki ilçede eğitime kar tatili
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon
Erdoğan, Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'u kabul etti
Erdoğan, Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'u kabul etti
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
İş kanunu temelden değişiyor
İş kanunu temelden değişiyor
'6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu' iddiasına yanıt
'6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu' iddiasına yanıt
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak
Bakan Koca: Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz!
Bakan Koca: Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz!
O uygulama ikinci elde fiyat artışına darbe vurdu
O uygulama ikinci elde fiyat artışına darbe vurdu
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!
Firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
'Görme engelli vatandaşlarımıza kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz'
'Görme engelli vatandaşlarımıza kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz'
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğu bu yıl 600 bin kilometreye çıkarılacak

Türkiye, yeni nesil haberleşme teknolojilerinde yerli üretim ve AR-GE faaliyetleriyle dijital dönüşüme odaklanırken, fiber altyapı uzunluğunun bu yıl 600 bin kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 11:29, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:29
Yazdır
Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğu bu yıl 600 bin kilometreye çıkarılacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Taslağı'nı hazırladı.

Hedeflerin belirlendiği 5 yıllık dönemde genişbant altyapı ve kullanımının yaygınlaştırılması, yeni teknolojilerin ve yerli üretimin teşviki, iletişim sistemlerinin, altyapı güvenliğinin ve ulusal siber güvenliğin sağlanması, rekabetin geliştirilmesi ve tüketici haklarının güçlendirilmesi öngörülüyor. Planın, Türkiye'nin bilgi teknolojileri, iletişim ve posta sektörlerine rehberlik etmesi bekleniyor.

Plana göre, fiber altyapı uzunluğunun bu yıl 600 bin kilometreye, 2028 yılına kadar da 850 bin kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Fiberin toplam sabit genişbanttaki payının 2024'te yüzde 35'e ulaştırılması, mobil genişbant penetrasyon oranının yüzde 90'a çıkarılması öngörülüyor.

Türkiye'nin bu yıl yeni nesil haberleşme teknolojilerinde yerli üretime, AR-GE'ye ve teknoloji geliştirmeye odaklanması, dijital dönüşümün bu alanlarda hızlandırılması, teknoloji bağımsızlığının güçlendirilmesi ve ekonomik büyümenin desteklenmesi hedefleniyor.

Kritik altyapılarda "siber tehdit koruması" güçlendirilecek

Ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlere bu yıl da ağırlık verilecek. Siber tehditlerin hızlıca tespiti, uyarı üretme ve engellemeye yönelik teknolojik tedbirlerin alınması, elektronik haberleşme altyapısı ve diğer kritik altyapıların siber tehditlere karşı korunması ana hedefler arasında yer alıyor.

Bu yıl siber tehdit istihbaratı edinimi, üretimi ve paylaşımı konusunda paydaşlarla koordinasyon sağlanarak, hızlı tespit ve erken müdahale imkanlarıyla söz konusu tehditlere karşı mücadele güçlendirilecek.

Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin sürdürülmesi, nesnelerin interneti ve güvenliğine ilişkin düzenleme çalışmalarının yapılması planlanırken elektronik ortamda kullanıcı güveninin artırılması ve elektronik işlemlere hukuki geçerlilik kazandırılmasına yönelik çalışmalara odaklanılacak.

Alan adlarına ilişkin uluslararası düzenlemeler takip edilip, gerekli düzenlemelerin yapılması öngörülürken internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımının yaygınlaştırılması için adımlar atılacak.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, toplumda internetin ve teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımı, dijital becerilerin geliştirilmesi amacıyla farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek.

SOME sayısı artıyor

İnternet ortamındaki yasa dışı ve zararlı içerikle mücadele sürerken yerli ve pozitif içerikler geliştirilmesi konusunda da çalışmalar yapılacak.

Siber güvenlik tatbikatlarına katılımcı sayısının artırılması, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Siber Olaylara Müdahale Merkezi (SOME) sayısının 2 bin 200'e ulaştırılması hedefleniyor.

SOME'lerde görevli uzman sayısının bu yıl 7 bin 220, düzenlenen siber güvenlik yarışmalarına katılan katılımcı sayısının 500 olması bekleniyor.

Ayrıca, USOM tarafından 130 bilinçlendirme eğitimi düzenlenmesi öngörülüyor.

Bu yıl güvenli internet hizmeti kullanıcısının 43 milyonu bulacağı tahmin ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber