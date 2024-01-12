İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç

Okullarda karne öncesi 'kış şenliği' etkinlikleri düzenlenecek
Okullarda karne öncesi 'kış şenliği' etkinlikleri düzenlenecek
İstanbul İtfaiyesinde 'rüşvet' soruşturması: 18 gözaltı
İstanbul İtfaiyesinde 'rüşvet' soruşturması: 18 gözaltı
İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı
İkinci el oto pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin araç satıldı
Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere fiyat veriyorlar
Taksici zammı kendi yaptı! Taksimetre açmadan ezbere fiyat veriyorlar
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Bakan Şimşek: Sosyal medyadan para kazananlar hakkında çalışma başlatıldı
Bakan Şimşek: Sosyal medyadan para kazananlar hakkında çalışma başlatıldı
Dışarıda yemek tüketenlerin sayısı 6 ayda yüzde 20 düştü
Dışarıda yemek tüketenlerin sayısı 6 ayda yüzde 20 düştü
Emekli zammı haftaya Meclis'te
Emekli zammı haftaya Meclis'te
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
Can Atalay'a Meclis yolu, böyle vekil olacak!
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
MB Başkanı Erkan: 2024, dezenflasyon yılı olacak
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
İki öğretmenin sokaktaki kavgasına soruşturma başlatıldı
Bir il ve iki ilçede eğitime kar tatili
Bir il ve iki ilçede eğitime kar tatili
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Merkez Bankası rezervleri iki haftadır geriliyor
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakan Bayraktar: Doğal gaza bu kış zam planlamıyoruz
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda geri sayım
Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: Forex yatırım dolandırıcılarına operasyon
Erdoğan, Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'u kabul etti
Erdoğan, Bahçeli ve Numan Kurtulmuş'u kabul etti
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
Tüpraş'tan kayıp tanker açıklaması: İrtibat kesildi
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
Bakan Yerlikaya: 2023 yılında 300 kadın şiddet kurbanı oldu
İş kanunu temelden değişiyor
İş kanunu temelden değişiyor
'6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu' iddiasına yanıt
'6 Şubat depremlerinin ardından çocukların kaybolduğu' iddiasına yanıt
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak
AK Parti'de gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak
Bakan Koca: Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz!
Bakan Koca: Şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz!
O uygulama ikinci elde fiyat artışına darbe vurdu
O uygulama ikinci elde fiyat artışına darbe vurdu
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
MSB'den bedelli askerlik açıklaması
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!
Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanılamayacak!
Firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü eski Danıştay üyesi yakalandı
'Görme engelli vatandaşlarımıza kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz'
'Görme engelli vatandaşlarımıza kamuda istihdam hakkı da sağlıyoruz'
Ana sayfaHaberler Teknoloji

İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapacağı yolculuğun Türkiye'nin uzay çalışmalarına katkıda bulunacağını belirterek "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu, sadece bir başlangıç" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 11:38, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:39
Yazdır
İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç

ABD'nin Florida eyaletinde ekip arkadaşlarıyla karantinada bulunan Türk astronot Gezeravcı, birçok gazetecinin katıldığı, İngilizce gerçekleştirilen çevrim içi basın toplantısına katıldı.

Uzay yolculuğu açıklama yapan Gezeravcı hem askeri hem de sivil pilotluk yaptığını belirterek "Başından beri uzayla ilgili hayallerini çıplak gözle görebildiğim gökyüzü ile sınırlı tutmak zorunda kalan biri olarak söylüyorum; gelecek nesillerimiz için bu durum artık geçerli değil. Onların yolu açık olacak" diye konuştu.

Alper Gezeravcı, yapacağı uzay yolculuğunun Türk insanının hayallerini gökyüzünden, uzayın derinliklerine taşıyacağını söyledi.

Türkiye'nin uzun yıllardır yerli uydu teknolojileri ile uzay çalışmalarının içinde olduğunun altını çizen Gezeravcı, "Bu yolculuk bizim için amaç değil, uzay çalışmaları yolunda gerçekleştirmek istediklerimize ulaşmak için yalnızca bir araç. Bu sadece bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

"En kısa zamanda, bana verilen bu emaneti tamamlayıp geri geliyor olacağım"

Uzaya insan göndermenin Türk uzay araştırmalarını yeni bir aşamaya ulaştıracağını vurgulayan Gezeravcı, Türk halkına hitaben Türkçe verdiği mesajda şunları kaydetti:

"Bu yayını izleme şansı olan tüm vatandaşlarımıza şunu iletmek isterim; devletimizin vermiş olduğu güçlü kararla gelecek nesillerimizin hayallerini yıllardır perdeleyen, bu perdenin açılmasına ve hayallerini uzayın derinlilerine kadar ulaştırabilecek bu yola vesile olan herkese minnettarım. Devletimizin güçlü kararı ve kadirşinas milletimizin sağladığı imkanlarla bu görevi burada gerçekleştiriyoruz. En kısa zamanda, bana verilen bu emaneti tamamlayıp geri geliyor olacağım."

Kişisel performans verilerinin ölçümü için siyah yüzük takıyorlar

AA muhabirinin Gezeravcı ve İsveçli ekip arkadaşı Marcus Wandt'ın parmaklarına taktığı siyah yüzüğü de sorması üzerine Gezeravcı, "Son teknoloji ürünü bu yüzükleri, günlük performansımızla ilgili bazı verileri toplamak için kullanıyoruz." dedi.

Uzay şirketi Axiom'un, kendilerine İspanyol antrenör Emiliano Ventura'yı tahsis ederek özellikle bedensel kondisyonlarını yakından izlediğini aktaran Gezeravcı, "İleri düzey atletik idmanlar yaptırıyor. Bu yüzükleri, kişisel performans verilerimizin ölçülmesi ve karşılaştırılması için burada olduğu gibi Uluslararası Uzay Merkezi'nde de takacağız" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber