Erzurum'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Erzurum'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan hükümlü bir kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 12:09, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 12:10
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince, FETÖ üyelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan ve kamudan ihraç edilen eski din görevlisi Kanun Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.