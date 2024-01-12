Erzurum'da bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince, FETÖ üyelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan ve kamudan ihraç edilen eski din görevlisi Kanun Ç. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.