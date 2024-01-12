Erdal Beşikçioğlu: Bence müthiş bir rüzgar esecek

"Bence müthiş bir rüzgar esecek" diyen Beşikçioğlu, "Yazdığımız bu senaryoyu gelecekte seyrettiğimizde umarım büyük bir keyif alırız. Beklentiler doğrultusunda bu işleyişi bilen çok genç arkadaşımız, büyüklerimiz var. Bu yolda beni yalnız bırakacaklarını düşünmüyorum. Umarım hep birlikte göğüsleriz ve Etimesgut'ta keyifli bir 5 yıl geçiririz. Anne ve babadan bahsediyorum, ideolojik bir kitleden bahsetmiyorum ben. Sosyal ortamın içinde evlere hapsetmeden yaşatmak arzusundayım. Genç nüfusun dinamizmini örgütle güzel kavrayıp sanırım Mansur Başkan'ın da sosyal belediyecilik derslerini yerinde etüt ederek bir bütün oluşturur. Ben çok sıkıldım artık kuşakların sistemli olarak yok edilmesine" dedi.

"Benim asıl derdim, yakalanması gereken genç bir kuşak var. Ankara, Cumhuriyet'in başkenti olarak tekrar parlamaya devam eder diye düşünüyorum" diyen Beşikçioğlu, Mansur Yavaş'ın kendisini veto ettiği iddiaları hakkında şunları söyledi:

"Mansur Bey'le biz hep görüştük. Dizi filmlerimiz olduğunda ne yapacağımızı kendilerine anlattık. Sanat etkinliklerinin nasıl olması gerektiğini hep etüt ettik. Pandemide Ankara için yaptıkları asla unutulamaz. Mansur Başkan benim için bambaşka bir yerde. O yüzden değerli bir isim. Onun için de aynı şekilde düşünüldüğümü düşünüyorum. Televizyonda seyrettiklerimi yaşamadım, 'vay be siyaset neymiş' dedim. O zaman siyasetle karşılaştım. İkimiz de Ankaralıyız."

Erdal Beşikçioğlu, seçilmesi durumunda sanatına devam edip etmeyeceğine yönelik soruya, "Eğer ben diziyi çekmeyeceğim dersem oy vermezler. İlk şartım oydu. Benim halkımızla iletişim kurma biçimim hazırladığımız repertuarlarda gizli. Dedim ki sahneyi bırakmam doğru olmaz ama 650 bin kişinin belediye başkanıyım, 80 milyonun sanatçısıyım. Örgüt bana bu konuda tam desteği verdi açıkçası. Ben hobi olarak sanatımı yapmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Umarım siyasete sanatın estetiğini de estirebilirsek güzel olur" yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Global