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Sanayi bünyesindeki 7 sektörden 2023'te ihracat rekoru

Sanayi bünyesindeki 7 sektör, 2023'te tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 14:51, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 14:52
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Sanayi bünyesindeki 7 sektörden 2023'te ihracat rekoru

Cumhuriyet'in 100. yılı geride bırakılırken, büyümenin ve istihdamın temel bileşenlerinden olan ihracatta rekorlar kırılmaya devam ediyor.

Depremler, bölgesel savaşlar ve çatışmaların olumsuz etkilerine karşın Türkiye'de sektörler geçen yıl da ihracat rekoru kırmayı sürdürdü.

Yaşanan deprem felaketinin yılın ilk aylarında ihracata negatif yansımasına karşın afet bölgesindeki illerde üretimin normalleşmeye başlamasıyla Türkiye'nin ihracat performansı artarak devam ediyor.

Firmaların ihracatta dünya markası haline gelmek için gösterdiği çabalar Türkiye'nin dış satımında yeni rekorlar getirirken, ana pazarların yanı sıra Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında sunulan destekler de Türk ihracatçısının başarısında önemli bir rol oynuyor.

İhracatçıların alternatif pazarlara yönelmesi ve düzenlenen alım heyetleriyle Türk şirketlerinin ürünlerine yönelik talep artarak devam ediyor.

"Sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 81,5 oldu"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 0,6 artarak 255 milyar 808 milyon 922 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin sanayi ihracatı ise yüzde 2,6 azalarak 180 milyar 818 milyon 623 bin dolara geriledi.

Sanayi ihracatında, küresel ve ulusal ölçekli gelişmeler dolayısıyla yaşanan düşüşe karşın bazı alt sektörlerde ihracat rekoru kırıldığı görüldü.

Geçen yıl sanayi sektörünün Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 81,5 oldu.

Otomotiv sektörünün ihracatı 35 milyar doları aştı

Geçen yıl otomotiv endüstrisi, 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarla sanayinin alt kolları arasında en çok ihracat yapan sektör olarak rekorunu kırdı.

Gemi, yat ve hizmetleri sektörü 1 milyar 941 milyon dolar, elektrik ve elektronik 16 milyar 227 milyon dolar, makine ve aksamları 11 milyar 338 milyon dolar, mücevher sektörü 7 milyar 641 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayisi 5 milyar 546 milyon dolar, iklimlendirme sanayisi de 7 milyar 170 milyon dolarla en yüksek yıllık ihracat rakamına imza attı.

2023'te önceki yıla göre göre ihracat artışı otomotiv endüstrisinde yüzde 13, gemi, yat ve hizmetlerinde yüzde 33,6, elektrik ve elektronikte yüzde 7, makine ve aksamlarında yüzde 9,4, mücevherde yüzde 30,5, savunma ve havacılık sanayisinde yüzde 27,1, iklimlendirme sanayisinde yüzde 7,4 olarak gerçekleşti.

Rekor kıran sektörlerde Avrupa ülkeleri öne çıktı

Sanayi grubunda rekor kıran sektörlerin ihracat yaptığı pazarlara bakıldığında Avrupa ülkeleri öne çıktı.

Geçen yıl Almanya'ya, otomotiv endüstrisi 4 milyar 854 milyon dolar, iklimlendirme sanayisi 770 milyon dolar; Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 659 milyon dolar; Norveç'e gemi yat ve hizmetleri 527 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Makine ve aksamlarında Rusya Federasyonu'na 1 milyar 397 milyon dolarlık, mücevher sektöründe Birleşik Arap Emirlikleri'ne 3 milyar 205 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Sektörlerin en yüksek ihracat gerçekleştirdiği illere bakıldığında ise otomotiv endüstrisinde Kocaeli; iklimlendirme sanayisi, elektrik ve elektronik, makine ve aksamları ile mücevher sektöründe İstanbul; gemi, yat ve hizmetlerinde Yalova öne çıktı.

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