Rade Krunic resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Rade Krunic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz." denildi.

Fenerbahçe ara transfer döneminde daha önce Bonucci'yi kadrosuna katmıştı.