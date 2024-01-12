Kastamonu'da FETÖ/PDY hükümlüsü yakalandı
Kastamonu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski kamu görevlisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 15:48, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:43
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullanmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan E.V. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.