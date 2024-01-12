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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı esnafını ziyaret etti. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik Murat Kurum, "Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız' dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 15:39, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:48
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, İstanbul'da ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Fatih'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı ziyaretinde esnaf ve vatandaşı dinledi. Kentsel dönüşüm ile ilgili gelen soruları Kurum, 'Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız' diyerek cevapladı.

Ziyarette Kurum'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da eşlik etti.

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