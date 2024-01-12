Galatasaray Başkanı Özbek: Suudi Arabistan'daki maçta yerli hakem olsun istedik
Dursun Özbek: "Suudi Arabistan'daki maçta yerli hakem olsun istedik. Çünkü eğer yabancı hakemle oynanacaksa, bu bir maç için olmaz. Radikal bir karardır ve bu kararı tüm maçlar için almalısınız."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 15:50, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:52
Dursun Özbek: "Suudi Arabistan'daki maçta yerli hakem olsun istedik. Çünkü eğer yabancı hakemle oynanacaksa, bu bir maç için olmaz. Radikal bir karardır ve bu kararı tüm maçlar için almalısınız."