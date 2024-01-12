Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım yapılacak
İstanbul'da, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle seferler saat 23.00'ten itibaren Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 16:52, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 16:52
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." bilgisi paylaşıldı.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 00.00'da sona eriyor.