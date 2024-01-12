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'Kamu kurumları ve tabii ki yerel yönetimler, bize paydaş olmak durumunda'

"Bize düşen de sahip olduğumuz birikimi gelecek kuşaklara aksettirecek şekilde fırsat eşitliğini göz önünde bulundurarak farklılıkların hepsini ülkemizin, toplumumuzun, milletimizin zenginliği olarak davranmak"- "Eğitimin sadece Bakanlığın altından kalkabileceği bir iş olmadığını sürekli dile getiriyorum. Başta velilerimiz olmak üzere toplumun tamamı, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve tabii ki yerel yönetimler, bize paydaş olmak durumunda"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 17:07, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 19:02
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bize düşen de sahip olduğumuz birikimi gelecek kuşaklara aksettirecek şekilde fırsat eşitliğini göz önünde bulundurarak farklılıkların hepsini ülkemizin, toplumumuzun, milletimizin zenginliği olarak davranmak." dedi.

Bakan Tekin, "900 adımda 900 yıl gezisi" kapsamında Tarihi Sulu Sokak gezisinin ardından Yağıbasan Medresesi'nde eğitim gören öğrencilerin dersine katıldı, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Tokat Özel Eğitim Kampüsü'nün açılış törenine katılan Tekin, burada yaptığı konuşmada, birisi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde olmak üzere şehit olan 2 askere Allah'tan rahmet diledi.

Ülkedeki değerlerin hepsini eşit gördüklerini vurgulayan Tekin, hayat felsefelerinin herkesin kendini engelli gibi görmesi olması gerektiğini söyledi.

Herkesin mutlaka bir engeli bulunduğunu dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Bir kısım vatandaşlarımızın engeli gözüküyor, bir kısmı gözükmüyor. O vesileyle ben bu felsefeyle yaklaşmanın doğru olduğuna inanıyorum. Bizim geleneğimiz bunu emrediyor. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk daha ilginç bir benzetme yapmış. 'Sanattan uzak toplulukların tamamı ya kolu ya ayağı olmayan engellilerdir.' diye tanımlıyor. Cumhurbaşkanı'mız ne türlü fedakarlık varsa yapıyor. Herkesin eğitimden fırsat eşitliği bağlamında eşit yararlanması için çaba sarf ediyor. Bize düşen de sahip olduğumuz birikimi gelecek kuşaklara aksettirecek şekilde fırsat eşitliğini göz önünde bulundurarak farklılıkların hepsini ülkemizin, toplumumuzun, milletimizin zenginliği olarak davranmak. Üstümüze düşen bu. Biz de üstümüze düşeni yapmaya çaba sarf ediyoruz."

Bakan Tekin, eğitimin sadece Milli Eğitim Bakanlığının işi olmadığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğitimin sadece Bakanlığın altından kalkabileceği bir iş olmadığını sürekli dile getiriyorum. Başta velilerimiz olmak üzere toplumun tamamı, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve tabii ki yerel yönetimler, bize paydaş olmak durumunda. Madem bu mevzu hepimizin mevzusu, bu anlamda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum fakat Belediye Başkanı'mıza da bu anlamda gerçekten teşekkür ediyorum. En uyumlu işbirliği yaptığımız belediye başkanlarımızdan birisi. Birçok yerde belediye başkanlarımız, belediyelerimiz bize bu konuda destek olmak istemiyor veya olmuyorlar ama destek olan belediye başkanı da görünce mutlu oluyoruz. Eyüp başkanımıza hem bugüne kadar hizmetleri için teşekkür ediyorum hem de yaklaşan yerel seçim vesilesiyle Allah yardımcısı olsun diyorum."

Konuşmaların ardından kampüsün açılışı yapıldı. Daha sonra Bakan Tekin ve diğer katılımcılar, kampüste incelemede bulundu.

Törene Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ali Özer de katıldı.

Bakan Tekin, daha sonra Tokat Belediye Başkanlığı ile AK Parti Tokat İl Başkanlığını da ziyaret etti.

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