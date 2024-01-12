Bakan Bolat, UTİKAD temsilcileri ile bir araya geldi

Bolat, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, UTİKAD temsilcileri ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.

Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektöründeki yeniliklerin, Türkiye'nin dış ticaretini daha da güçlendirdiğine işaret eden Bolat, bu alandaki teknolojik gelişmeler ve yeşil dönüşüm çabalarının, sürdürülebilir ihracat politikalarının temel taşlarından olduğunu bildirdi.

Bolat, "Önümüzdeki dönemde, lojistik altyapımızı daha da geliştirerek küresel ticaretteki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. UTİKAD'ın kıymetli temsilcileri ile gerçekleştirdiğimiz verimli toplantının, ülkemizin lojistik ve taşımacılık alanında ilerlemesine katkıda bulunacağına inanıyor, tüm sektör temsilcilerimize gelecek çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.