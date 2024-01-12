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Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Kuzey Irak'ın Metina bölgesindeki üs noktalarına PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin de yaralandığını duyurdu. Ardından yaralı bir askerin de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 21:54, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 23:44
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Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Kuzey Irak'taki üs noktalarına terör örgütü unsurlarınca saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda 5 askerin şehit olduğu, 8 askerin de yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

PENÇE SERİSİ OPERASYONLAR

Kuzey Irak ve bölgede sürdürelen Pençe serisi operasyonlarda bugüne değin terör örgütüne ağır kayıplar verdirildi. MSB verilerine göre bu operasyonlar kapsamında yakın zamana kadar 831 terörist etkisiz hale getirildi, bin 281 adet silah ele geçirildi, bin 407 mağara yıkıldı. Pençe-Kilit serisi operasyonlar 2022 yılından itibaren başlatıldı ve örgütün barınma noktaları sırayla temizlendi.

Şırnak'ın karşısında Sinat ve Haftanin, Hakkari'nin karşısında da Zap ve Hakurk kampları hedef alındı. Avaşin, Basyan ve Metina kampları da operasyon kapsamında önemli ölçüde imha edildi. En zor bölgeler arasında sayılan Zap da ağır kış koşullarına rağmen kıskaç altında tutuluyordu.

YARALI ASKER YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI, ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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