A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Çaykur Rizespor'a ziyaret

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya açıklamada, Montella'ya Başkan Vekili Adnan Er ile teknik direktör İlhan Palut tarafından isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Montella'nın ziyaretine Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yavuz Bakır, Serkan Karavin ve Recep Ali Salcı'nın katıldığı vurgulanan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, daha sonra Adana Demirspor maçı öncesi takımımızın yaptığı son antrenmanı izlemiştir." ifadelerine yer verildi.