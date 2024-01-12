Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2024 22:33, Son Güncelleme : 12 Ocak 2024 22:27
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."