Futbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacak

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan başsağlığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz şehitlerimiz anısına 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıkacak." denildi.

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