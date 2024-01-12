İYİ Parti'nin Antalya kampı iptal edildi

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.