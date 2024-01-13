Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun ailesine şehadet haberi verildi

Üç kız kardeşi bulunan şehidin bekar olduğu, kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008'de Beytüşşebap'ta şehit düştüğü öğrenildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net