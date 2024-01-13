Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine acı haber verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 07:57, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 07:58
Askeri yetkililer, şehit Delen'in (31) Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, anne Zeynep ve baba Bayram Delen ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.
Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.
Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.
Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.