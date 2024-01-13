Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine acı haber verildi

Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Askeri yetkililer, şehit Delen'in (31) Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, anne Zeynep ve baba Bayram Delen ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

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