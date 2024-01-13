Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un ailesine şehadet haberi verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 08:28, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 08:29
Şehit Batur'un (23) Efendibey Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, baba Cuma ile anne Hatice Batur'a şehadet haberini verdi.
İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.
Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.
Şehidin bekar ve üç erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.