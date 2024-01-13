Piyade Uzman Çavuş Sayın'ın şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın (29) şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine ulaştırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 08:45, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 08:31
Askeri yetkililer, Sayın'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan babası Hacı annesi Emine Sayın'a şehadet haberini verdi.
Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.
Serkan Sayın'ın 5 kardeşinin olduğu, abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.