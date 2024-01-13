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Cinayet davasında delili önemsemeyen sağlık görevlilerine soruşturma...

Bursa'da kayıp ihbarı verildikten 5 gün sonra ormanda vurulmuş olarak bulunan Recep Arı cinayetinin duruşmasında mahkeme heyeti cinayet delilini önemsemeyen sağlık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2024 09:36, Son Güncelleme : 13 Ocak 2024 09:37
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Cinayet davasında delili önemsemeyen sağlık görevlilerine soruşturma...

Olay, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Arı (31) 24 Şubat günü eşi Selma Arı ile tartıştıktan sonra av tüfeğini yanına alarak kendisine ait 16 ATD 714 plakalı kamyonete binip ortadan kaybolmuştu. Yakınları genç adamdan bir daha haber alamayarak kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Arı'yla ilgili kayıp çalışması başlatırken, köyüler Recep Arı'nın cansız bedenini evine 5 kilometre uzaklıkta Burhaniye Mahallesi'ne bağlı ormanlık alanda vurulmuş halde buldu. Köylüler durumu hemen jandarmaya bildirirken, Arı'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Arı'nın cebinde 4 bin 500 TL para olduğu tespit edilirken, cüzdanı ve cep telefonunu ise bulunamadı. Olaydan hemen sonra soruşturma başlatan jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisi olarak Recep Arı'nın eşi Selma Arı ve Kadir Ilgız'ı (22) gözaltına aldı. Kadir Ilgız ile Selma Arı'nın, Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunda bir süre boyunca susma haklarını kullandıkları ve daha sonra Kadir Ilgız'ın suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Selma Arı ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kadir Ilgız, Recep Arı'nın öğrenmesiyle birlikte çıkan tartışmada olayın gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Sağlık görevlileri hakkında suç duyurusu

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir Ilgız, tutuksuz sanık Selma Arı, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti taraf avukatlarını ve tanıkları tek tek dinledi. Kadir Ilgız'ın olay günü bacağında kesi olduğu, sağlık ekiplerinin tedavi ettiği ancak rapor tutmadığı öğrenildi. Mahkeme heyeti cinayet delili sayılan sanığın bacağındaki kesiyi tedavi etmelerine rağmen rapor tutmayan sağlık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Mahkeme, Kadir Ilgız'ın tutukluğunun devamına, Selma Arı'nın ise hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

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